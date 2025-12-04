Опрос показал, что 64% россиян будут использовать искусственную новогоднюю елку

Предновогодняя пора традиционно связана с выбором главного символа праздника – новогодней елки. Как показал опрос, большинство россиян, а именно 64%, предпочитают достать и нарядить искусственное дерево, оставшееся с прошлых лет.

Еще 2% респондентов выбирают альтернативные варианты украшения дома, такие как лапник или декоративные гирлянды. При этом 24% опрошенных планируют вообще отказаться от установки елки, а некоторые, как выяснилось, не намерены отмечать и сам праздник.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.