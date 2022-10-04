Тарифы на вывоз мусора в России хотят изменить. Депутаты предложили ввести для расчета новые нормативы.

По их мнению, текущие показатели не отражают реальных объемов генерируемых отходов. В некоторых регионах, например в Кургане, Костроме и Перми, они завышены в несколько раз.

Специалисты намерены ввести для расчета специальный коэффициент. Его размер будет зависеть от территории – дом, детский сад, школа, магазин или другая площадка. Коэффициент предлагают умножать на базовый тариф. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.