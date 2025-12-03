Форма поиска по сайту

03 декабря, 23:45

Общество

В Москве прошли акции памяти, посвященные Дню Неизвестного Солдата

В Москве прошли акции памяти, посвященные Дню Неизвестного Солдата

Новости регионов: курьер, ударивший пенсионерку в Новосибирске, задержан

Путин принял участие во всероссийской благотворительной акции "Елка желаний"

"Новости дня": Собянин рассказал о поддержке защитников Родины

"Московский патруль": за установку новогодней елки в подъезде грозит штраф до 15 тыс руб

Новости Москвы: Роспотребнадзор сообщил о росте заболеваемости ОРВИ

Угрозы распространения лихорадки чикунгунья в РФ нет

Доступ к записям с городских камер видеонаблюдения может появиться у россиян

"Миллион вопросов": логопед рассказала, как голос влияет на восприятие человека

"Наш город. Диалог с мэром": Сергей Собянин ответил на вопросы москвичей в прямом эфире

В Москве провели акции памяти, посвященные Дню Неизвестного Солдата и годовщине начала контрнаступления советских войск в битве под Москвой.

В мероприятиях приняли участие представители проекта "Молодежь Москвы". Активисты возложили цветы к мемориалу в Александровском саду, после чего вместе с ветеранами и участниками СВО привели в порядок могилы героев войны. Памятные мероприятия продолжились в парке Победы на Поклонной горе.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

