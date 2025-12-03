В Москве прошли акции памяти, посвященные Дню Неизвестного Солдата

В Москве провели акции памяти, посвященные Дню Неизвестного Солдата и годовщине начала контрнаступления советских войск в битве под Москвой.

В мероприятиях приняли участие представители проекта "Молодежь Москвы". Активисты возложили цветы к мемориалу в Александровском саду, после чего вместе с ветеранами и участниками СВО привели в порядок могилы героев войны. Памятные мероприятия продолжились в парке Победы на Поклонной горе.

