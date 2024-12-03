Косметолог рассказала, как правильно подобрать гидрофильное масло

Гидрофильное масло используется для того, чтобы отчистить кожу от тонального крема или водостойкой туши. По словам врача – косметолога Екатерины Емельяновой, при покупке продукта лучше избегать в его составе минеральное масло, так как после него на лице остается неприятная жирность.

Помимо этого, стоит обращать внимание и на присутствие такого эмульгатора, как JPEG. Емельянова подчеркнула, что он скорее будет раздражать кожу. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.