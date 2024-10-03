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03 октября, 10:30

Общество

В Москве награждены победители конкурса для молодых ученых, приуроченного к 300-летию РАН

В Москве награждены победители конкурса для молодых ученых, приуроченного к 300-летию РАН

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В Москве подвели итоги конкурса молодых ученых, который провели к 300-летию Российской академии наук. На конкурс, организованный РАН и АФК "Система" при поддержке Роспатента, поступило почти 350 заявок от разработчиков из сорока пяти регионов России.

Всего было четыре номинации, соответствующих приоритетным технологичным сферам: "Искусственный интеллект и квантовые технологии", "Альтернативные источники энергии", "Генетика и биомедицина", "Новые материалы и химические процессы".

В каждой из номинаций выбрали по три победителя. Авторы инновационных проектов обсудили их прикладное применение с представителями бизнеса и побывали в передовом центре фармацевтической разработки "Биннофарм Групп" в Красногорске.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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