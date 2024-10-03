До 23 градусов тепла ожидает москвичей 3 октября

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Переменная облачность без осадков и до 23 градусов тепла ожидается в Москве 3 октября. Об этом информирует Гидрометцентр России.

По прогнозам синоптиков, днем температура воздуха в столице будет колебаться в пределах от 21 до 23 градусов, по области – от 19 до 24 градусов.

Скорость южного и юго-восточного ветра составит 4–9 метров в секунду. Атмосферное давление установится на отметке 749 миллиметров ртутного столба.

Октябрь в Москве в этом году будет на 1,5–2 градуса теплее нормы, согласно раннему прогнозу ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Михаила Леуса. По его словам, в целом этот месяц обещает быть теплым в большинстве регионов европейской части России.

При этом количество осадков в октябре также должно быть нормальным – 65–75 миллиметров. В конце рабочей недели столицу накроют дожди.

