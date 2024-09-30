Эксперты рассказали, как выбрать ланч-бокс

Чаще всего ланч-боксы делают из пластика, стекла и металла. Пластиковые, как правило, легкие и крепкие. Эксперты рекомендуют обратить внимание на маркировку. Если на контейнере изображены волны или микроволновка с волнами, то еду в этой посуде можно разогревать в СВЧ-печи.

Стеклянные ланч-боксы более тяжелые, чем пластиковые. Если стекло жаропрочное, то его можно нагревать в СВЧ-печи. Контейнеры из нержавеющего металла считаются самыми практичными и долговечными. Такие контейнеры хорошо удерживают тепло, однако их нельзя нагревать в микроволновке.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.