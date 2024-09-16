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16 сентября, 09:00

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Депутат Чаплин: введение "соседского права" поможет в примирении жильцов дома

В Госдуме рассказали, как помирить соседей в доме

Фото: 123RF/pavelvozmischev

Разрешить конфликтные ситуации между жильцами, проживающими в одном многоквартирном доме, поможет введение "соседского права". Об этом News.ru заявил депутат Госдумы Никита Чаплин.

Парламентарий отметил, что в 2012 году планировалось изменить гражданское законодательство в России для урегулирования отношений между соседями. Но предлагаемые поправки в ГК РФ разбили на несколько отдельных законопроектов, напомнил Чаплин.

"С тех пор многое приняли и изменили, но "соседское право" осталось в проекте. Главное его условие – взаимное уважение и разумное терпение. Нужно вернуться к этому вопросу", – указал он.

По словам Чаплина, чаще всего в многоквартирных домах жильцы конфликтуют из-за лая собак ночью или музыки. Он считает необходимым законодательно определить нормы и спорные ситуации, чтобы соседи нашли ответы в своде правил, а не ссорились, вызывая полицию.

Ранее житель Омска заступился за двух женщин, на которых ругался сосед, после чего его ударили молотком и добили телевизором. Потерпевший скончался от черепно-мозговой травмы. Правоохранители задержали подозреваемого. Как позже выяснилось, он уже был ранее судим за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

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