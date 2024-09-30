Синоптик Шувалов: начало октября в Москве будет ясным и морозным

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Первый день октября принесет Московскому региону заметные погодные изменения, сообщил News.ru руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

По его словам, 1 октября будет ясным, но холодным и почти морозным. Ночные и дневные температуры понизятся до 10–12 градусов.

"Это будет приход антициклона с запада, со Скандинавии и за счет этого будет восточный и северо-восточный ветер. Ждем такую погоду дня на три", – уточнил Шувалов.

При этом синоптик заметил, что в понедельник, 30 сентября, в столичном регионе сохранится вероятность дождей.

Ранее сообщалось, что облачная погода с прояснениями ожидается в Москве 30 сентября. По области местами возможен небольшой дождь. По прогнозам синоптиков, днем температура воздуха в Москве будет колебаться в пределах от 12 до 13 градусов, по области – от 11 до 16 градусов.

Северный и северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду. Атмосферное давление составит 756 миллиметров ртутного столба. Ночью температура в столице может понизиться до плюс 6 градусов, а в Подмосковье – до плюс 3 градусов.