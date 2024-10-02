"Техно": в Москве изобрели кольцо, способное заменить банковскую карту

Новый платежный аксессуар изобрели в Москве. Кольца, как и банковские карты, работают благодаря встроенным чипам-NFC. Устройство прочное и водонепроницаемое, главное – беречь его от резкого перепада температур. Размер и дизайн изделия можно выбрать. Благодаря операционной платформе в чипе можно зашифровать не только платежное приложение, но и бонусные карты магазинов, а также проездную.

Эксперты советуют установить лимит на транзакции через смарт-девайс, это убережет от потери денег при пропаже кольца, ведь пин-кодом оно не защищено. На кольцах также отсутствует банковская информация, которая есть на картах.

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