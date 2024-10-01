Беспилотный трамвай проехал по Москве уже более тысячи километров

Беспилотный трамвай, первый в России, проехал по Москве уже более тысячи километров. В тестовом режиме он перевозит пассажиров между районом Строгино и станцией метро "Щукинская".

Этот беспилотный трамвай создан на базе модели "Львенок–Москва", что позволяет вмещать в себя до 150 человек, включая 40 сидячих. Транспорт "видит" окружающую среду при помощи лидаров, которые сканируют пространство и создают трехмерную модель.

Его маршрут начинается от улицы Кулакова. Пока на беспилотный рейс можно попасть только при помощи конкурса от столичного Дептранса. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

