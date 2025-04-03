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Новости

03 апреля, 21:00

Общество

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 3 апреля

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 3 апреля

В Москве объявили желтый уровень опасности из-за ветра 4 апреля

"Атмосфера": облачная погода ожидается в Москве 4 апреля

"Вопрос спорный": налог на бездетность предложили ввести в России

Российские родители не одобрили детскую гипнотическую игру "Красная дверь, желтая дверь"

Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве и области 4 апреля

"Атмосфера": 10 градусов тепла ожидается в Москве вечером 3 апреля

Застройщик готовится передать квартиры собственникам в столичном ЖК "Остафьево"

В России могут вернуть налог на бездетность

Москвичка отправила в зону СВО более 500 тонн гуманитарной помощи

Морозы возвращаются в Москву. В ночь на воскресенье, 6 апреля, синоптики обещают до 6 градусов ниже нуля. Кроме того, в столице выпадет снег. Вместе с тем желтый уровень погодной опасности будет действовать 22:00 вечера пятницы, 4 апреля.

Детская игра, в ходе которой подростки пытаются ввести друг друга в транс, взволновала тысячи родителей по всей стране.

Обновленная школа № 17 в Конькове примет новых учеников в сентябре. Сергей Собянин напомнил, что здание на улице Введенского было построено еще в 1971 году. Теперь там создают комфортную и современную образовательную среду.

Щенка, который сбежал из дома в Ленинградской области, нашли. Собака случайно запрыгнула в электропоезд, следующий в сторону Санкт-Петербурга. Хозяевам и волонтерам удалось выяснить, что на одной из станций пес выбежал из вагона.

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