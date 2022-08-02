День ВДВ начали отмечать в Москве. Воздушно-десантным войскам исполнилось 92 года. Главной площадкой для празднования традиционно стал Парк Горького.

Купаются ли десантники в фонтанах? Как проходит праздник? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.