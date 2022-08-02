Москвичам пообещали африканское пекло. К концу недели воздух в столице может прогреться до 33 градусов.

Дождей в течение недели не ожидается. В среду, 3 августа, в столице прогнозируется 28–29 градусов. 4 и 5 августа столбики термометров поднимутся до 31 градуса и выше. Благодаря жаркой погоде купальный сезон в Москве продлится дольше обычного. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

