Москвичи могут забронировать места для пикников в городских парках на "Мосбилете"

На портале "Мосбилет" открылось бронирование мест для пикников в столичных парках. Уже сейчас доступны десятки зон в разных районах с мангалами, столами и скамейками.

В лесопарке "Кусково" работают 27 площадок для небольших компаний, в ландшафтном парке "Митино" есть крытые зоны для 20–30 человек. Всего в этом сезоне горожанам подготовят 163 площадки в 12 парках.

