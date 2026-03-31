31 марта, 07:30Общество
Штраф грозит россиянам за жарку шашлыков во дворах, на балконах и в квартирах
Россиян могут оштрафовать за жарку шашлыков во дворах многоквартирных домов, а также на балконах и в квартирах. Там разводить огонь запрещено, так как это считается нарушением требований пожарной безопасности.
Физлицам может грозить штраф до 15 тысяч рублей, а юрлицам – до 400 тысяч в случае, если открытый огонь не повлек за собой возгорание, ущерб имуществу или гибель людей.
В соответствии с действующим противопожарным регламентом, развести огонь можно на расстоянии не менее 50 метров от жилых и хозяйственных построек и в специально отведенных для этого местах.
