Пользователи Сети показали результаты похудения с помощью семян чиа, заявляя о снижении веса на четыре килограмма за неделю. Диетологи пояснили, что около трети продукта составляет клетчатка, которая улучшает работу желудка, ускоряет обмен веществ и создает ощущение сытости, уменьшая аппетит.

Также отмечается, что в семенах чиа в 6 раз больше кальция, чем в молоке, и почти в 7 раз больше железа, чем в гречке. Однако похудеть только благодаря этому не получится – важно соблюдать дефицит калорий.

