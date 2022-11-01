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В Москве завершились XXV Елисаветинско-Сергиевские чтения

В Москве завершились XXV Елисаветинско-Сергиевские чтения

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Вопросы исторической памяти и благотворительности обсудили на Елисаветинско-Сергиевских чтениях в Москве. Они проходили в Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова.

Председатель наблюдательного совета фонда "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" Анна Громова отметила, что организация направляет все свои силы на то, чтобы лучшие примеры российской благотворительности стали всеобщим достоянием через издания, интернет-ресурсы, с помощью музеев.

После окончания конференции перед гостями и экспертами выступил Московский Синодальный хор, а также им проведут экскурсию по Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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