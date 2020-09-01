Бесконтрольная отмена антикоронавирусных мер приведет к катастрофе – ВОЗ

Резкое снятие антикоронавирусных ограничений ведет к катастрофе, об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения. ВОЗ предостерегает от бесконтрольной отмены карантинных мер.

Статистика показывает, что в некоторых странах, где от ограничений отказывались с легкостью, началась вторая волна. Кроме того, по мнению ВОЗ, открывать границы можно лишь при условии, что массовые мероприятия будут все также отменены.

По подсчетам университета Джонса Хопкинса, число заражений коронавирусом в мире превысило 25 миллионов. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.