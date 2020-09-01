В Москве темп прироста новых случаев коронавируса за сутки составляет 0,24%

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В Москве за сутки подтвержден 641 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Темп прироста новых случаев составляет 0,24%. Этот показатель на 14,3% меньше, чем месяц назад, сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
В соответствии с критериями Роспотребнадзора показатель меньше единицы говорит о стабильной эпидемиологической ситуации в Москве. Несмотря на увеличение охвата тестирований на коронавирус, число новых случаев в городе остается на низком уровне.
41,9% среди новых заболевших – это люди в возрасте от 18 до 45 лет, 26,4% – от 46 до 65 лет, 10% – от 66 до 79 лет, еще 8,1% – старше 80 лет. 13,6% среди заболевших – дети. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица находятся под медицинским наблюдением.
По России за последние сутки подтвердили 4 729 новых случаев коронавирусной инфекции в 84 регионах. Из них 1 211 случаев не имели клинических проявлений болезни. COVID-19. На Москву пришелся 641 случай, на Санкт-Петербург – 185, на Московскую область – 156.
Всего в России зарегистрировано 1 000 048 случаев коронавирусной инфекции. Наименьший темп прироста за сутки отмечен в Ненецком автономном округе, Псковской и Смоленской областях, Москве, Тыве, Московской области и Чечне.
За последние сутки подтверждено 123 летальных случая. За весь период по России умерли 17 299 человек. За прошедшие 24 часа выписали 6 318 человек, а за все время – 815 705.
11 августа была зарегистрирована первая отечественная вакцина для профилактики коронавируса. По словам директора Центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга, третий этап испытаний начнется 4–5 сентября.
Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко отметил, что вакцина будет бесплатной. Отслеживать состояние здоровья россиян, которые получат ее, станут с помощью специального ресурса.
Вакцина будет доставлена в московские клиники до 3 сентября.
Эксперт рассказал о возможности повторного заражения коронавирусом
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: