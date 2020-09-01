В Москве темп прироста новых случаев коронавируса за сутки составляет 0,24%

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве за сутки подтвержден 641 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Темп прироста новых случаев составляет 0,24%. Этот показатель на 14,3% меньше, чем месяц назад, сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

В соответствии с критериями Роспотребнадзора показатель меньше единицы говорит о стабильной эпидемиологической ситуации в Москве. Несмотря на увеличение охвата тестирований на коронавирус, число новых случаев в городе остается на низком уровне.

41,9% среди новых заболевших – это люди в возрасте от 18 до 45 лет, 26,4% – от 46 до 65 лет, 10% – от 66 до 79 лет, еще 8,1% – старше 80 лет. 13,6% среди заболевших – дети. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица находятся под медицинским наблюдением.

По России за последние сутки подтвердили 4 729 новых случаев коронавирусной инфекции в 84 регионах. Из них 1 211 случаев не имели клинических проявлений болезни. COVID-19. На Москву пришелся 641 случай, на Санкт-Петербург – 185, на Московскую область – 156.

Всего в России зарегистрировано 1 000 048 случаев коронавирусной инфекции. Наименьший темп прироста за сутки отмечен в Ненецком автономном округе, Псковской и Смоленской областях, Москве, Тыве, Московской области и Чечне.

За последние сутки подтверждено 123 летальных случая. За весь период по России умерли 17 299 человек. За прошедшие 24 часа выписали 6 318 человек, а за все время – 815 705.

11 августа была зарегистрирована первая отечественная вакцина для профилактики коронавируса. По словам директора Центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга, третий этап испытаний начнется 4–5 сентября.

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко отметил, что вакцина будет бесплатной. Отслеживать состояние здоровья россиян, которые получат ее, станут с помощью специального ресурса.

Вакцина будет доставлена в московские клиники до 3 сентября.