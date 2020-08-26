Произведения в Третьяковской галерее не пострадали из-за протечки крыши

Фото: Москва 24

Произведения в выставочных залах Третьяковской галереи на Крымском валу не пострадали из-за протечки крыши, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу галереи.

Ранее стало известно о протечке в здании из-за сильного дождя. Все залы для посетителей закрыли.

"Принимаются экстренные меры по устранению последствий протечки и сохранению экспонатов. Произведения не пострадали", – уточнили в галерее.

В подтопленном зале находится выставка "Поколение XXI. Дар Владимира Смирнова и Константина Сорокина". Сотрудники галереи убирают оттуда воду и сушат помещение.

Музей предоставит бесплатные билеты гостям, которых эвакуировали из-за инцидента. Они смогут прийти в другой день.