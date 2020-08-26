Третьяковка подарит билеты эвакуированным из-за протечки крыши посетителям

16:04
Фото: Москва 24
Новая Третьяковка предоставит бесплатные билеты посетителям, которых эвакуировали из музея из-за протечки крыши, сообщает Агентство "Москва". Они смогут посетить музей в другой день.
Сейчас все экспозиции и выставки временно закрыты для посещения.
Хранители, реставраторы и другие уполномоченные службы музея проводят экстренные меры по устранению последствий протечки и предпринимают все необходимое, чтобы обеспечить сохранность произведений искусства.
Ранее один из залов Третьяковской галереи на Крымском валу затопило из-за ливня. Посетителей вывели из помещения.
Как уточняется, в зале, который затопило, находится выставка "Поколение XXI. Дар Владимира Смирнова и Константина Сорокина".
26 августа на столицу обрушился сильный ливень. Согласно предупреждению МЧС, в городе до 21:00 местами ожидается дождь с грозой и сильный ветер.
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