Третьяковка подарит билеты эвакуированным из-за протечки крыши посетителям

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Новая Третьяковка предоставит бесплатные билеты посетителям, которых эвакуировали из музея из-за протечки крыши, сообщает Агентство "Москва". Они смогут посетить музей в другой день.

Сейчас все экспозиции и выставки временно закрыты для посещения.

Хранители, реставраторы и другие уполномоченные службы музея проводят экстренные меры по устранению последствий протечки и предпринимают все необходимое, чтобы обеспечить сохранность произведений искусства.

Ранее один из залов Третьяковской галереи на Крымском валу затопило из-за ливня. Посетителей вывели из помещения.

Как уточняется, в зале, который затопило, находится выставка "Поколение XXI. Дар Владимира Смирнова и Константина Сорокина".

26 августа на столицу обрушился сильный ливень. Согласно предупреждению МЧС, в городе до 21:00 местами ожидается дождь с грозой и сильный ветер.

