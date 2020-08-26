Зал Третьяковской галереи на Крымском Валу затопило

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В среду во время ливня затопило один из залов Третьяковской галереи на Крымском Валу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на администратора галереи.

Посетителей вывели из помещения, все экспозиции и выставки в Новой Третьяковке временно закрыли.

"Происходит затопление дождем в здании Третьяковской галереи на Крымском Валу. Сейчас ведутся работы по устранению этой проблемы", – сказала собеседница агентства.

По ее словам, из-за сильного дождя начала протекать крыша, но сотрудники галереи уже убирают воду, сушат помещение.

"Скоро выставка снова откроется", – добавила она.

Как уточняется, в зале, который затопило, находится выставка "Поколение XXI. Дар Владимира Смирнова и Константина Сорокина".

26 августа на столицу обрушился сильный ливень. Согласно предупреждению МЧС, в городе до 21:00 местами ожидается дождь с грозой и сильный ветер.

Власти Москвы попросили закрыть летние веранды кафе и ресторанов в связи с непогодой. Кафе и ресторанам также порекомендовали укрепить все конструкции и закрыть зонты.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк сообщила, что 26 августа в Москве пройдут кратковременные ливни.

В центре также отметили, что в течение дня в городе может выпасть порядка 10 миллиметров осадков. Сообщалось, что их усиление ожидается в послеполуденные часы.

О непогоде также предупредили жителей Московской области.

