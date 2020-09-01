Москва находится во втором десятке регионов по числу новых случаев COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В Москве число новых случаев COVID-19 составляет 5,06 на 100 тысяч человек, по этому показателю столица находится во втором десятке среди российских регионов, сообщает Оперативный штаб.
Как отмечается, Москва входит в топ регионов страны с самым низким темпом прироста новых случаев коронавируса – этот показатель в столице составляет 0,2%.
За последние сутки в России подтвердили 4 729 новых случаев коронавирусной инфекции. Из них 1 211 случаев не имели клинических проявлений болезни.
Всего в России зарегистрировано 1 000 048 случаев коронавирусной инфекции. Наименьший темп прироста за сутки наблюдается в Ненецком автономном округе, Псковской и Смоленской областях, Москве, Тыве, Московской области и Чечне.
Сергей Собянин считает, что Москва победит коронавирус максимум в течение полугода. По его словам, над этим работают ученые как в России, так и во всем мире.
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