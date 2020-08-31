Число новых случаев COVID-19 в Москве за август почти в 2 раза меньше, чем в июне

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве подтверждено 685 новых случаев заражения COVID-19, сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.

Отмечается, что в августе зарегистрировано новых случаев почти в 2 раза меньше, чем в июне. Средний темп прироста составил 0,27%. Согласно критериям Роспотребнадзора, данный показатель говорит о стабильной эпидемиологической ситуации в городе.

Также уточняется, что число новых случаев в столице остается на низком уровне, несмотря на рост охвата тестирований.

Среди новых заболевших 46,1% – люди в возрасте от 18 до 45 лет, 24,5% – от 46 до 65 лет, 10,5% – от 66 до 79 лет, еще 9,1% – старше 80 лет. Также 9,8% среди заболевших – дети.

За последние сутки в России подтвердили 4 993 новых случая коронавирусной инфекции. Из них 1 360 случаев не имели клинических проявлений болезни.

Всего в России зарегистрировано 995 319 случаев коронавирусной инфекции. За последние сутки подтверждено 83 летальных случая. За весь период по России умерли 17 176 человек. За прошедшие 24 часа выписано по выздоровлении 2 405 человек, а за все время – 809 387.

Столичные врачи вылечили от коронавируса еще 916 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 214 121.

11 августа в мире была зарегистрирована первая вакцина для профилактики коронавируса. Препарат был разработан в НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали "Спутник V".

Вакцина будет доставлена в московские клиники до 3 сентября. По словам директора Центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга, пострегистрационные испытания начнутся 4–5 сентября.