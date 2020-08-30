В Москве скончались 12 пациентов с коронавирусом

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В столице за сутки скончались 12 пациентов с положительным результатом теста на коронавирусную инфекцию. У всех был подтвержден диагноз "пневмония", сообщили в Оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в городе.
Там также напомнили москвичам, что при любых симптомах ОРВИ надо оставаться дома. "Не рискуйте своей жизнью и здоровьем, а также жизнью и здоровьем окружающих – вызовите врача на дом", – говорится в сообщении.
В России за последние сутки подтверждено еще 4 980 случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 в 83 регионах, из них 1 252 не имели клинических проявлений.
Кроме того, сообщалось, столичные врачи вылечили от коронавируса еще 904 пациентов. По словам заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, общее количество выздоровевших после лечения от коронавирусной инфекции в городе увеличилось до 213 205.
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