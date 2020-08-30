В Москве среднесуточный темп прироста новых случаев за две недели составляет 0,26%

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве число новых случаев коронавируса составляет 5,48 на 100 тысяч человек. По данным Росстата, по этому показателю столица находится во втором десятке среди субъектов РФ.

Москва входит в топ регионов России с самым низким темпом прироста новых случаев COVID-19. Этот показатель в столице равен 0,3%.

В столице подтверждено 695 новых случаев коронавирусной инфекции. Среднесуточный темп прироста новых случаев за две недели составил 0,26%. Показатель меньше единицы говорит о стабильной эпидемиологической ситуации в городе, сообщили в Роспотребнадзоре.

За последнюю неделю суммарно было зарегистрировано самое маленькое количество новых случаев за август. Число новых случаев остается на низком уровне при увеличенном охвате тестирования.

Среди выявленных новых заболевших коронавирусной инфекцией около 44,3% пациентов – люди в возрасте от 18 до 45 лет. Количество инфицированных в возрасте от 46 до 65 лет составляет 26,5%.

Около 10,2% всех заболевших – люди в возрасте от 66 до 79 лет, около 8,4% из них старше 80 лет. Еще 10,6% из числа заболевших – дети. Все пациенты и близко контактировавшие с ними лица уже находятся под наблюдением врачей.

В России за последние сутки подтверждено 4 980 случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 в 83 регионах, из них 1 252 не имели клинических проявлений. Общее количество случаев в стране достигло 990 326 в 85 регионах.

