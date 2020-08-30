В России подтверждено 4 980 новых случаев COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В России за последние сутки подтверждено еще 4 980 случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 в 83 регионах, из них 1 252 не имели клинических проявлений, сообщает Оперативный штаб.

На Москву пришлось 695 свежих случаев, на Санкт-Петербург – 186, на Московскую область – 165, на Нижегородскую – 143, на Ростовскую – 134. В Ставропольском крае зафиксировано 127 случаев, в Свердловской области – 120, в Красноярском крае – 111.

В остальных регионах зарегистрировано менее 100 зараженных. В частности, за сутки выявлено 99 в Воронежской области, по 96 – в Волгоградской и Кемеровской областях, 90 – в Краснодарском крае, 89 – в Ульяновской области, 88 – в Саратовской, по 83 – в Калмыкии и Оренбургской области, 82 – в Приморском крае, 81 – Архангельской области, по 76 – в Самарской области и Крыму.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки – Ненецкий и Чукотский АО (0%), Московская и Смоленская области (0,2%), а также Москва, Камчатский край, Ханты-Мансийский АО, Курская, Тульская области, Чечня (0,3%). Общее количество случаев в стране достигло 990 326 в 85 регионах – это на полпроцента больше, чем днем ранее.

Скончались за сутки 68 человек, в том числе 3 в Подмосковье и 11 в Москве, за весь период – 17 093 человека. Выписано по выздоровлению по России 806 982 пациента, в частности, 2 599 за сутки, среди которых 904 в столице и 106 в Московской области.

По данным Роспотребнадзора, проведено более 36,4 миллиона лабораторных исследований на коронавирус, за последние сутки это 340 тысяч тестов. Под медицинским наблюдением по стране остаются 211 578 человек.

Университет Джонса Хопкинса сообщает, что в мире количество выявленных случаев заражения коронавирусом превысило 25 миллионов. Согласно его сведениям, число инфицированных достигло 25 009 250, умерли 842 702 человека, выздоровели 16 411 400.