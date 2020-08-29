В Москве скончались 11 пациентов с коронавирусом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

В столице за сутки скончались 11 пациентов с положительным результатом на коронавирусную инфекцию. Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в городе заявил, что у них также был подтвержден диагноз "пневмония".

В Оперштабе напомнили москвичам, что при любых симптомах ОРВИ надо оставаться дома. "Не рискуйте своей жизнью и здоровьем, а также жизнью и здоровьем окружающих – вызовите врача на дом", – говорится в сообщении.

В России за последние сутки выявили 4 941 новый случай коронавируса. Из них 1 269 не имели клинических проявлений.

Кроме того, сообщалось, что в столице среднее число новых случаев за неделю сократилось на 22,5% за два месяца. Среднесуточный темп их прироста за неделю составляет 0,25%.