В Москве среднее число новых случаев за неделю сократилось на 22,5% за два месяца

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Еще 677 случаев заражения коронавирусной инфекцией подтверждено в столице, сообщает Оперативный штаб. Среднее число новых случаев за неделю сократилось на 22,5% за два месяца.
Среднесуточный темп их прироста за неделю составляет 0,25%. По критериям Роспотребнадзора, показатель меньше единицы говорит о стабильной эпидемиологической ситуации в городе. Несмотря на увеличение охвата тестирований на коронавирус, количество новых случаев в Москве остается на низком уровне.
37,7% из новых заболевших – люди в возрасте от 18 до 45 лет, 26,9% – от 46 до 65 лет, 16,5% – от 66 до 79 лет, 8,7% – старше 80 лет, 10,2% – дети. Все пациенты и близко контактировавшие с ними лица находятся под медицинским наблюдением.
Сергей Собянин полагает, что Москва победит коронавирус максимум в течение полугода победит коронавирус. По его словам, над этим работают ученые как в России, так и во всем мире.
В стране за последние сутки зарегистрирован еще 4 941 случай COVID-19 в 84 регионах, из них 1 269 без клинических проявлений. Субъектами с наименьшими темпами прироста за сутки стали Чукотский автономный округ, Московская область, Чечня, Москва, а также ЯНАО, ХМАО, Тыва, Камчатский край, Тамбовская, Смоленская, Тульская области.
Общее количество случаев в РФ – 985 346 в 85 регионах. Это на 0,5% больше, чем днем ранее.
По данным Роспотребнадзора, в России провели свыше 36 миллиона лабораторных исследований на коронавирус. Под медицинским наблюдением в целом по РФ остаются 210 662 человека.
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