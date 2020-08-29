В России подтвержден еще 4 941 случай COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

За последние сутки в России зарегистрирован еще 4 941 случай коронавирусной инфекции COVID-19 в 84 регионах, сообщает Оперативный штаб. Из них 1 269 не имели клинических проявлений.

На Москву пришлось 677 новых случаев, на Санкт-Петербург – 189, на Московскую область – 163, на Нижегородскую – 145, на Ростовскую – 127. 124 выявлено в Ставропольском крае, 116 – в Свердловской области, 110 – в Красноярском крае, 100 – в Архангельской области.

В остальных регионах зафиксировано менее 100 свежих случаев. В частности, по 98 – в Воронежской и Волгоградской областях, 96 – в Саратовской , 93 – в Кемеровской, 90 – в Краснодарском крае, 85 – в Ульяновской области, 84 – в Оренбургской и в Крыму, 78 – в Приморском крае, 77 – в Иркутской области, 75 – в Самарской.

Субъектами с наименьшими темпами прироста за сутки стали Чукотский автономный округ, Московская область, Чечня, Москва, а также ЯНАО, ХМАО, Тыва, Камчатский край, Тамбовская, Смоленская, Тульская области. Общее число случаев в стране – 985 346 в 85 регионах. Это на 0,5% больше, чем днем ранее.

За сутки подтверждено 111 летальных случаев, в том числе 12 в Москве и 4 в Подмосковье. За весь период по РФ скончалось 17 025 человек.

Выписано выписано по выздоровлению 5 917 человек, из которых 1 393 в столице и 148 в Московской области. Общее количество выписанных выздоровевших пациентов по России – 804 383.

По данным Роспотребнадзора, в стране проведено свыше 36 миллиона лабораторных исследований на коронавирус. Под медицинским наблюдением в целом по РФ остаются 210 662 человека.

В августе Минздрав РФ зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики коронавируса – "Спутник V". Препарат разработали в НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций.

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко уточнил, что вакцина будет бесплатной. Отслеживать состояние здоровья россиян, которые получат ее, станут с помощью специального ресурса. Для этих целей появится приложение.

Прививать детей в этом году не планируют. Мурашко подчеркнул, что к вопросу об их вакцинации власти вернутся только тогда, когда появится полное понимание картины о влиянии вакцины на детский организм.