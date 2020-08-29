Еще 1 393 пациента вылечились от коронавируса в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Еще 1 393 пациента выздоровели в Москве после лечения от коронавируса, сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 212 301", – уточнила вице-мэр.

Ранее Сергей Собянин высказал точку зрения о том, что Москва победит коронавирус максимум в течение полугода. По его словам, над этим работают ученые как в России, так и во всем мире.

Мэр столицы рассказал, что горожане могут подать заявку на участие в третьей фазе клинических испытаний вакцины от коронавируса. Возможность доступна для лиц старше 18 лет, не перенесших инфекцию, без симптомов ОРВИ. Собянин подчеркнул, что врачи тщательно изучат каждую заявку и отберут участников исследований по медицинским показаниям – всего их будет 40 тысяч человек.

Вакцинация от гриппа в Москве стартует 1 сентября. Мэр напомнил, что в прошлом году было привито около семи миллионов жителей столицы. Он подчеркнул, что в этом году объем вакцинации надо повторить и сделать его раньше, поскольку необходимо время на то, чтобы прививка сработала.