Три дня на тест. Как сдать анализ на COVID-19 по прилете из отпуска

Граждан, прилетающих из-за границы, обязали сдавать тест на COVID-19

Три дня дается россиянам, чтобы сдать тест на коронавирус после заграничной поездки и зарегистрировать результаты, передает телеканал Москва 24.

Сперва необходимо заполнить форму на портале госуслуг в разделе "Регистрация прибывающих в РФ". Затем нужно заполнить анкету в самолете. Уже по прилете надо сдать тест и загрузить результат на портал. Если за границей побывали несовершеннолетние россияне, то подать данные о состоянии их здоровья обязаны родители.

Чтобы сдать тест, нужно соблюдать определенные условия. Например, нельзя употреблять некоторые виды пищи и лекарства за несколько часов до сдачи теста.

Главный внештатный специалист Депздрава Москвы по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников рассказал, что пройти ПЦР-тест можно в 207 зданиях поликлиник с 13:00 до 17:00 с понедельника по пятницу и с 9:00 до 13:00 – в субботу и воскресенье.

"За два часа до исследования необходимо отказаться от приема пищи и жидкости, а также не рекомендуется курить. Кроме того, за три часа до исследования рекомендуется не употреблять жевательную резинку, лекарства и капли для носа", – уточнил медик.

Столичные аэропорты предлагают сдать тесты прямо на их территории. Особенно это будет удобно тем, у кого рейсы с пересадкой и время на исследование ограничено.

В Шереметьево пройти тестирование можно в терминалах B и D. Пункты расположены в общедоступной зоне. Нужно заполнить заявку, после чего специалисты возьмут мазок. Уже через час будут готовы результаты. Стоит такая услуга 2 750 рублей. В других аэропортах столицы такие же условия.

В июле стало известно, что россиянам, которые будут приезжать из-за рубежа, нужно отмечаться на портале госуслуг.

В Роспотребнадзоре заявили, что за нарушение правил могут грозить штрафы. В ведомстве уточнили, что, если результаты не будут загружены за указанный период времени, штрафы могут составить от 15 до 40 тысяч рублей.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников предложил увеличить срок размещения на сайте госуслуг результатов тестов на COVID-19 для граждан, вернувшихся из-за рубежа.