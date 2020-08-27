В Совфеде предложили увеличить срок публикации туристами тестов на COVID-19 на госуслугах

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников предложил увеличить срок размещения на сайте госуслуг результатов тестов на COVID-19 для граждан, вернувшихся из-за рубежа. Об этом сообщает Агентство "Москва".
Он подчеркнул, что прежде всего необходимо привести в порядок тестирование, чтобы не было очередей.
"Что такое три дня? Нужно установить возможность не просто записи за пять дней, а по приезде. Вообще, по-хорошему, могли бы устроить прямо в аэропортах. Это же вообще минутное дело. В любом случае, это должно быть не менее пяти-шести дней. Тем более инкубационный период – семь дней", – считает сенатор.
Калашников полагает, что установленные нормы Роспотребнадзора следует пересмотреть. "То, что предложил Роспотребнадзор, – абсурд. В течение трех дней человек должен разместить свои данные, а медицинские учреждения делают анализ в течение трех дней", – напомнил он.
Парламентарий объяснил, что человек может не получить результаты в установленные сроки. "Нельзя давать нормы, которые невозможно выполнить, поэтому нужно пересмотреть нормы", – заключил он.
В июле стало известно, что россиянам, которые будут приезжать из-за рубежа, нужно отмечаться на портале госуслуг. При регистрации на рейс они заполняют специальную форму, в течение трех календарных дней загружают туда результаты тестирования на коронавирус, а на борту воздушного судна вносят сведения анкету по прилагаемой форме на русском языке.
В Роспотребнадзоре заявили, что за нарушение правил могут грозить штрафы. В ведомстве уточнили, что, если результаты не будут загружены за указанный период времени, штрафы могут составить от 15 до 40 тысяч рублей.
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