В Москве зарегистрировали самое низкое число новых случаев COVID-19 в августе

Фото: Андрей Никеричев/Агентство "Москва"

В Москве за последние сутки зафиксировано 611 новых случаев коронавируса. За август это самый низкий показатель. Об этом сообщает Оперштаб столицы по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Таким образом, темп прироста новых случаев заражения за сутки составляет 0,24 процента. При этом несмотря на увеличение охвата тестирований на коронавирус, число новых случаев в Москве остается на низком уровне..

Отмечается, что заболевших в возрасте от 18 до 45 лет оказалось 50,7 процента, от 46 до 65 – 27,1 процента. Порядка 8 процентов новых случаев пришлись на пациентов в возрасте от 66 до 79 лет, еще 3,7 процента – на людей старше 80 лет. Количество заболевших детей составляет 10,5 процента.

В Оперштабе отметили, что все заболевшие, а также близко контактировавшие с ними, находятся под медицинским наблюдением.

Москва занимает 18-е место среди субъектов РФ по количеству новых случаев коронавируса с показателем 4,82 на 100 тысяч человек.

В России за последние сутки подтвердили 4 852 новых случая коронавируса. Из них 1 147 не имели клинических проявлений болезни. Полностью выздоровели за 24 часа 3 162 человека. Скончались – 73.

Всего в стране зарегистрировано 956 749 случаев коронавирусной инфекции. За весь период болезнь перебороли 770 639 пациента. Скончались 16 383 человека.