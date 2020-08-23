Москва входит в топ городов России с самым низким темпом прироста новых случаев COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Москве число новых случаев коронавируса составляет 4,82 на 100 тысяч человек. Среди субъектов России это 18 место, сообщает Росстат.

Москва входит в топ регионов России с самым низким темпом прироста новых случаев COVID-19 – этот показатель в столице составляет 0,2 процента. За последние сутки в стране подтверждено 4 852 новых случаев коронавируса.

Ранее Сергей Собянин назвал ситуацию с COVID-19 в Москве хорошей с точки зрения стабильности. При этом он подчеркнул, что городу еще далеко до массовой вакцинации, а потому важно сохранять меры предосторожности.

По его словам, несмотря на то, что вакцина зарегистрирована, она будет проходить пострегистрационные исследования, и сперва в гражданский оборот будут запускаться небольшие партии.

Минздрав России зарегистрировал первую в мире вакцину от коронавируса. После этого в стране произвели первую ее партию. Препарат разработали в НИЦ им. Н. Ф. Гамалеи. Он получил название "Спутник V".

Вакцинация медиков начнется в России со следующей недели. Она будет проходить совместно с пострегистрационными исследованиями препарата.

При этом делать прививку от COVID-19 людям, перенесшим острые инфекционные и неинфекционные заболевания, можно будет делать через две-четыре недели после выздоровления. А вот беременным и кормящим женщинам прививаться от коронавируса запрещено.