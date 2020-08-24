В Москве число новых случаев COVID-19 за неделю сократилось на 3%

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В Москве подтверждено 625 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает Оперативный штаб.
Как отмечается, число новых случаев COVID-19 за неделю сократилось на 3%. Суточный темп прироста новых случаев COVID-19 за неделю сократился на 11% и составляет 0,24%.
Уточняется, что, несмотря на увеличение охвата тестирований на коронавирусную инфекцию, число новых случаев в столице остается на низком уровне.
"48,5% среди новых заболевших – люди в возрасте от 18 до 45 лет, 28,4% – от 46 до 65 лет, 10,3% – от 66 до 79 лет, еще 6,3% – старше 80 лет. Также 6,5% среди заболевших – дети", – говорится в сообщении.
Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.
За последние сутки в России подтвердили 4 744 новых случая коронавирусной инфекции. Из них 1 100 случаев не имели клинических проявлений болезни.
Всего в России зарегистрировано 961 493 случая коронавирусной инфекции. Наименьший темп прироста за сутки наблюдается в Ненецком автономном округе, Москве, Московской области, Камчатском крае, Смоленской области и Чечне.
За последние сутки подтверждено 65 летальных случаев. За все время скончались 16 448 человек. Полностью выздоровели за 24 часа 2 456 человек. За весь период болезнь перебороли 773 095 пациентов.
Сергей Собянин накануне назвал хорошей ситуацию по коронавирусу в Москве с точки зрения стабильности. В то же время он подчеркнул, что проблема сохраняется. По этой причине он призвал граждан остерегаться вируса и принимать меры по защите. Он напомнил, что до массовой вакцинации от COVID-19 Москве еще далеко.
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