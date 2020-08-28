В Москве скончались 12 пациентов с коронавирусом

28 августа, 23:04
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В Москве скончались 12 пациентов с положительным результатом на COVID-19. Как сообщил Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, у них также был подтвержден диагноз "пневмония".
В Москве число новых случаев коронавируса составляет 5,16 на 100 тысяч человек. По данным Росстата, по этому показателю столица находится во втором десятке среди субъектов РФ.
В целом столица входит в топ регионов России с самым низким темпом прироста новых случаев COVID-19. Этот показатель в городе составляет 0,3 процента.
За последние сутки в России подтвердили 4 829 случаев новой коронавирусной инфекции. Из них 1 103 случая не имели клинических проявлений болезни. На Москву пришлось 654 случая.
По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 24 миллионов случаев заражения, свыше 821 тысячи человек скончались. В России всего зарегистрировано 980 405 случаев коронавируса, выздоровели 798 466 человек, умерло 16 914 человека.
Москва находится во втором десятке регионов по числу новых случаев COVID-19
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