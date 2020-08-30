Еще 904 пациента вылечились от коронавируса в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Столичные врачи вылечили от коронавируса еще 904 пациентов, сообщает заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, общее количество выздоровевших после лечения от коронавирусной инфекции в городе увеличилось до 213 205.

Сергей Собянин считает, что Москва победит коронавирус максимум в течение полугода победит коронавирус. По его словам, над этим работают ученые как в России, так и во всем мире.

В августе Минздрав РФ зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики коронавируса – "Спутник V". Препарат разработали в НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций.

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко уточнил, что вакцина будет бесплатной. Отслеживать состояние здоровья россиян, которые получат ее, станут с помощью специального ресурса. Для этих целей появится приложение.

Прививать детей в этом году не собираются. Мурашко объяснил, что к вопросу об их вакцинации власти вернутся только тогда, когда появится полное понимание картины о влиянии вакцины на детский организм.