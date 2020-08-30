Москва находится во втором десятке регионов РФ по числу новых случаев коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Москва вошла в топ регионов России с самым низким темпом прироста новых случаев COVID-19. В столице этот показатель равен 0,3%, сообщается в данных Росстата.

По информации Оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в городе, количество новых случаев коронавируса в Москве остается на низком уровне. Уточняется, что за последнюю неделю суммарно зарегистрировано самое маленькое их число за август. Количество новых случаев – 5,48 на 100 тысяч человек, по этому показателю город находится во второй десятке среди субъектов РФ

Среднесуточный темп прироста случаев за две календарные недели составляет 0,26%. Согласно критериям Роспотребнадзора, показатель меньше единицы говорит о стабильной эпидемиологической ситуации.

44,3% из новых заболевших – люди в возрасте от 18 до 45 лет, 26,5% – от 46 до 65 лет, 10,2% – от 66 до 79 лет, 8,4% – старше 80 лет, 10,6% среди зараженных – дети. Все пациенты и близко контактировавшие с ними лица находятся под медицинским наблюдением.

В России за сутки подтверждено новых 4 980 случаев COVID-19 в 83 регионах, из них 1 252 не имели клинических проявлений. 695 случаев пришлось на Москву, всего в столице их 261 733, в стране 990 326.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки – Ненецкий и Чукотский АО (0%), Московская и Смоленская области (0,2%), а также Москва, Камчатский край, Ханты-Мансийский АО, Курская, Тульская области, Чечня (0,3%). Общее количество случаев в стране достигло 990 326 в 85 регионах – это на полпроцента больше, чем днем ранее.

По данным Роспотребнадзора, проведено более 36,4 миллиона лабораторных исследований на коронавирус. Под медицинским наблюдением по стране остаются 211 578 человек.

Университет Джонса Хопкинса сообщил, что в мире количество выявленных случаев заражения превысило 25 миллионов. Согласно его сведениям, инфицировано 25 009 250, умерли 842 702 человека, выздоровели 16 411 400.