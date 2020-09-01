Синоптики рассказали о погоде в столице в День знаний

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Стал известен прогноз погоды на 1 сентября в Москве. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

По прогнозам синоптиков, в День знаний в столице ожидается облачная с прояснениями погода. Дневная температура воздуха составит порядка 20–22 градусов тепла. При этом в ночь на среду ожидается похолодание до 11 градусов.

Кроме того, во вторник днем будет дуть северо-западный ветер с порывами от 5 до 10 метров в секунду. В отдельных районах города сила ветра может увеличиться до 15 метров в секунду. По этой причине в столице 1 сентября действует желтый уровень погодной опасности.

Атмосферное давление зафиксируется на отметке 748 миллиметров ртутного столба.

В Подмосковье в День знаний ожидается от 19 до 24 градусов тепла. В ночь на среду температура в некоторых районах области опустится до 8 градусов.

Ранее руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин назвал сроки прихода бабьего лета в Москву. По мнению специалиста, в данный момент трудно определить возможную продолжительность погодного явления.