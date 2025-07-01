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01 июля, 23:00

Общество

"Союзмультфильм" начнет производить товары под брендом "Чебубу"

"Союзмультфильм" начнет производить товары под брендом "Чебубу"

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"Союзмультфильм" подал заявку в Роспатент на регистрацию товарного знака "Чебубу". Под ним планируют производить, в том числе косметику, детские товары и музыкальные инструменты. Также в будущем компания представит свою коллекцию игрушек-подвесов с персонажами мультфильмов.

Еще одну альтернативу игрушкам Labubu предложил музыкант, продюсер и предприниматель Сергей Жуков. Он зарегистрировал товарный знак "Бабайка". Проект включает умные игрушки и детские товары.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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