Февраль в Москве начался с аномальных морозов. В городе температура опустилась до минус 22 градусов, в области – до минус 25. Январь синоптики уже назвали самым холодным месяцем климатического года. В столичном регионе действует оранжевый уровень погодной опасности.

Город заблаговременно подготовился к холодам, скорректировав работу отопления. Метеорологи предупреждают, что морозы до минус 25 градусов продержатся минимум пять дней, а к концу недели температура останется ниже нормы. Для автомобилистов на городских трассах организовали 12 пунктов обогрева.

