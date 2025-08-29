Участок Троицкой линии метро закрыт до 31 августа

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 августа, 15:15

Общество

Эксперт рассказал, сколько стоит обучение в частных школах Москвы

Эксперт рассказал, сколько стоит обучение в частных школах Москвы

Школьные чаты переведут в столице в мессенджер MAX

Школьные родительские чаты в Москве переведут в мессенджер MAX с 1 сентября

"Новости дня": Роспотребнадзор разработал тест для выявления 25 вирусов

Школьники в России будут изучать песни современных исполнителей

В России предложили выдавать детям удостоверение школьника

Минпросвещения РФ установило продолжительность учебной нагрузки

Собянин принял участие в педагогическом совете в Гостином Дворе

Собянин представил новый сервис "Технохантер" для стажировки в сфере инноваций

Собянин: впервые примерно половина московских 9-классников поступили в колледжи

Средняя стоимость обучения в частных школах в Москве составляет около 130–150 тысяч рублей в месяц, сообщил экономический обозреватель Евгений Беляков.

Эксперт отметил, что можно найти и бюджетные варианты – от 50–80 тысяч рублей. Есть частные школы, где стоимость обучения может достигать и 200–300 тысяч рублей.

По словам Белякова, сейчас в таких учреждениях в России обучаются 2% детей. При этом, по результатам опросов, около 37% родителей хотели бы отдать ребенка в частную школу. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
образованиеобществогородвидеоНаталия ШкодаРоман КарловЕвгений Беляков

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика