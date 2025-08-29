Эксперт рассказал, сколько стоит обучение в частных школах Москвы

Средняя стоимость обучения в частных школах в Москве составляет около 130–150 тысяч рублей в месяц, сообщил экономический обозреватель Евгений Беляков.

Эксперт отметил, что можно найти и бюджетные варианты – от 50–80 тысяч рублей. Есть частные школы, где стоимость обучения может достигать и 200–300 тысяч рублей.

По словам Белякова, сейчас в таких учреждениях в России обучаются 2% детей. При этом, по результатам опросов, около 37% родителей хотели бы отдать ребенка в частную школу. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.