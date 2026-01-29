Форма поиска по сайту

29 января, 07:45

Общество

Бакалавриат и магистратуру отменят в России с 1 сентября 2026 года

Бакалавриат и магистратуру отменят в России с 1 сентября 2026 года

С 1 сентября 2026 года дипломы бакалавров и магистров уйдут в прошлое. Им на смену придет базовое высшее образование со сроком обучения от 4 до 6 лет в зависимости от специальности.

Важно, что выпускники специалитета смогут поступать в магистратуру на бюджетные места, что раньше было невозможно. Те, кто уже учится на бакалавриате, завершат обучение по старым программам. Реформа коснется только будущих абитуриентов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

