29 января, 14:30

Новости социального блока Москвы

Новости градостроительного комплекса Москвы

В России подростков могут начать исключать из школы за хамство учителю

Единые учебники появятся во всех школах России через 3–4 года

"Новости дня": в Москве расширена программа профориентации

VI фестиваль студенческого предпринимательства "Студфест" прошел в Москве

Два новых дизайна проекта "Моя школа" представили в Москве

Собянин: 89% москвичей от 5 до 18 лет занимаются в кружках и секциях города

Совет по правам человека предложил отчислять школьных хулиганов

Госдума рассмотрит возможность отмены сложных домашних заданий для школьников

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном социальном блоке.

Образовательные учреждения города смогут выбирать дизайн при реконструкции по программе "Моя школа". Теперь им доступны несколько вариантов – с бирюзовыми, оранжево-зелеными или желто-зелеными акцентами. В обновленных учреждениях появятся лабораторно-исследовательские комплексы с 3D-принтерами, мини-теплицами и ИТ-полигонами.

"Благодаря внедрению новейшего оборудования и малоинвазивных методик многие операции, которые раньше требовали длительной подготовки, проведения и восстановления, теперь проходят в режиме "одного дня". Мы проводим их в стационарах кратковременного пребывания. За 5 лет мы увеличили объем таких операций в 5 раз: с 40 тысяч в 2020 году до более чем 200 тысяч в минувшем. Сегодня москвичи могут получить оперативное и качественное лечение в СКП на базе 28 крупнейших взрослых и детских стационаров города", – рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Консультацию врачей государственных ветклиник теперь можно получить онлайн на портале mos.ru. Москвичам доступны рекомендации и корректировка лечения питомца после обследования.

образованиемедицинаживотныегородвидео

