Новости социального блока Москвы

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном социальном блоке.

Образовательные учреждения города смогут выбирать дизайн при реконструкции по программе "Моя школа". Теперь им доступны несколько вариантов – с бирюзовыми, оранжево-зелеными или желто-зелеными акцентами. В обновленных учреждениях появятся лабораторно-исследовательские комплексы с 3D-принтерами, мини-теплицами и ИТ-полигонами.

"Благодаря внедрению новейшего оборудования и малоинвазивных методик многие операции, которые раньше требовали длительной подготовки, проведения и восстановления, теперь проходят в режиме "одного дня". Мы проводим их в стационарах кратковременного пребывания. За 5 лет мы увеличили объем таких операций в 5 раз: с 40 тысяч в 2020 году до более чем 200 тысяч в минувшем. Сегодня москвичи могут получить оперативное и качественное лечение в СКП на базе 28 крупнейших взрослых и детских стационаров города", – рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Консультацию врачей государственных ветклиник теперь можно получить онлайн на портале mos.ru. Москвичам доступны рекомендации и корректировка лечения питомца после обследования.