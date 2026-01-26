26 января, 07:45Общество
Минпросвещения повысило минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы
Минпросвещения повысило минимальные баллы ЕГЭ для поступления в ряд вузов. Изменения затронули 5 предметов.
В частности, минимальный порог по информатике, математике и физике подняли на 1 балл. По истории планку повысили на 3 балла, а по иностранному языку – на 5.
Не изменились минимальные баллы для сдачи биологии, географии, литературы, обществознания, русского языка и химии.
