Минпросвещения повысило минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы

Минпросвещения повысило минимальные баллы ЕГЭ для поступления в ряд вузов. Изменения затронули 5 предметов.

В частности, минимальный порог по информатике, математике и физике подняли на 1 балл. По истории планку повысили на 3 балла, а по иностранному языку – на 5.

Не изменились минимальные баллы для сдачи биологии, географии, литературы, обществознания, русского языка и химии.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.