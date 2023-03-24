Победители и призеры турнира "Умножая таланты" получат баллы для поступления в вузы

Победители и призеры интеллектуального турнира "Умножая таланты" получат дополнительные баллы для поступления в ведущие технические вузы РФ. Баллы будут действительны в течение двух лет.

Региональный этап конкурса прошел на Московском НПЗ. Финал пройдет в Санкт-Петербурге в апреле.

В ходе конкурса подросткам предстоит решать не только теоретические, но и реальные бизнес-задачи. Кроме того, благодаря участию старшеклассники могут больше узнать о технологиях и развитии нефтегазовой отрасли. Ребята тренируются в решении разных кейсов: инженерное дело, химико-биологический подход к различным процессам, машинное обучение.

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