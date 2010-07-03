МНПЗ поддержал образовательный турнир "Умножая таланты"

Фото: пресс-служба Московского НПЗ

Московский НПЗ отобрал лучшие команды турнира "Умножая таланты" среди столичных школьников. Учащимся 8–11 классов нужно будет решить задачи по химии и физике, а также IT-кейсы, и защитить свои проекты перед профессиональным жюри.

Турнир среди школьников по решению нефтегазовых кейсов проходит в рамках программы социальных инвестиций "Родные города" "Газпром нефти".

На интеллектуальный турнир "Умножая таланты" в столице зарегистрировались 125 участников. Это в три раза больше, чем в прошлом году.

На очном этапе ребята будут защищать проекты перед техническими специалистами МНПЗ. Авторы лучших работ выйдут в финал, который состоится в образовательном центре "Сириус" в Сочи. Там пройдет соревнование среди победителей региональных этапов из других городов.

Турнир "Умножая таланты" является научно-образовательным проектом нового формата, который проверяет умение применять академические знания на практике. В этом году нововведением станут цифровые кейсы, которые помогут найти решения реальных производственных задач в эпоху "трудной нефти" и новых технологий.

Ранее молодые специалисты Московского НПЗ встретились со школьниками Юго-Восточного округа столицы. Учащиеся ознакомились с принципами энергоэффективности предприятия. Также школьникам рассказали об истории завода и о современных технологиях, благодаря которым предприятие сокращает потребление электроэнергии, тепла и ресурсов. Отдельное внимание уделили результатам работы инновационных биологических очистных сооружений "Биосфера". Они позволили предприятию втрое уменьшить расход воды.

Встречу организовали в рамках всероссийского научно-познавательного фестиваля "Вместе ярче – 2019". Мероприятие стало частью серии тематических уроков энергосбережения, проведенных в школах по всей России. В образовательном проекте участвовали ученики 5–7 классов школ Капотни и Марьина.

На примере МНПЗ в июле варианты трансформации энергетики изучили слушатели летней энергетической школы "Сколково". Делегация осмотрела строительную площадку комбинированной установки переработки нефти "Евро+". Она заменит пять устаревших технологических установок и дополнительно снизит воздействие на окружающую среду.

С 2011 года "Газпром нефть" занимается комплексной модернизацией Московского НПЗ. Благодаря этому завод на 50% снизил воздействие производства на окружающую среду. К 2021 году оно должно сократиться еще на 50%.

