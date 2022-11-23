Родителей московских школьников пригласили сдать пробный ЕГЭ

В этом году родители 11-классников смогут сдать пробный ЕГЭ и оценить, что ждет их детей на Едином государственном экзамене в 2023 году. При этом взрослым участникам нужно предварительно зарегистрироваться, так как количество мест ограничено.

Пробный экзамен пройдет и для учеников выпускных классов. Заместитель руководителя департамента образования и науки Наталия Киселева отметила, что такой экзамен поможет школьникам понять, какой материал им нужно повторить. Мероприятие для детей и родителей пройдет 26 ноября.

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